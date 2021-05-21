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ЦБ отозвал лицензию у «Краснодарского краевого расчетного центра»

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У небанковской кредитной организации (НКО) «Краснодарский краевой расчетный центр» в пятницу, 21 мая, согласно приказу Банка России была отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации ЦБ, организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов НКО находилась на 367 месте в банковской системе РФ и не являлась участником системы страхования вкладов.

Ранее, 14 мая, Банк России аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка. Сообщалось, что Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

16 апреля, регулятор отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» из-за больших объемов торговли валютой.

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