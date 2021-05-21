Лавров и глава МИД Канады обсудили Нагорный Карабах и Арктику

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим канадским коллегой Марко Гарно в рамках Арктического совета в Рейкьявике. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

«Министр Гарно подтвердил, что Канада твердо поддерживает работу Арктического совета и будет продолжать работать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками из числа коренных народов для продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития, а также инициатив по защите окружающей среды, важных для народов Севера и сообществ в приполярном Арктический регионе», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте.

Кроме того, министры поделились опасениями, связанными с политической, гуманитарной и экономической ситуацией в Венесуэле.

Обсуждая события в Нагорном Карабахе, Гарно заявил, что Канада продолжает вести диалог с Арменией и Азербайджаном в целях урегулирования напряженности и надеется, что обеими сторонами будут приняты такие меры, как освобождение пленных, расследование всех военных преступлений и сотрудничество по разминированию территорий.

Гарно также выразил озабоченность «недавними дестабилизирующими действиями России на Украине и вокруг нее».

Накануне, 20 мая, Лавров в Рейкьявике провел первую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД РФ заявил, что Россия готова «разгребать завалы», оставшиеся в двусторонних отношениях от предыдущих американских администраций, в том числе и касающиеся работы дипломатических миссий.