Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн магазина
Мир
Сирены воздушной тревоги вновь сработали в приграничных с Газой районах
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации

Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская налоговая служба по ошибке выслала японцем, проживавшим на территории Соединенных Штатов до октября 2005 года, чеки на сумму в $1,4 тыс. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя одного из банков Японии.

Есть ли у вас план, мистер Байден: жизнь в США улучшат за $2 трлн
Расходы на проекты, предполагающие создание новых рабочих мест, в Белом доме хотят во многом покрыть за счет корпораций

Как уточняется в материале, в банковских отделениях Токио образовались большие очереди, так как сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в долларах. Среди получивших выплаты оказались японцы, ранее жившие в США, но давно покинувшие страну. Им отправили деньги на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.

«Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна», — поделился с изданием 75-летний японский пенсионер.

Издание Nikkei Asia уточняет, что чеки получили японцы, которые проживали в США до октября 2005 года — в это время в силу вступило двустороннее соглашение о социальном обеспечении, освободившее граждан Японии от уплат социальных взносов.

Ранее, 2 мая, агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что за первые 100 дней правления президента США Джо Байдена состояние сотни самых богатых американцев увеличилось на $195 млрд и достигло отметки в $2,9 трлн. В качестве основных причин такого роста указываются рост бирж на фоне вакцинации от коронавируса и преодоление непосредственной пандемии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021