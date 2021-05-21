Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США

Американская налоговая служба по ошибке выслала японцем, проживавшим на территории Соединенных Штатов до октября 2005 года, чеки на сумму в $1,4 тыс. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя одного из банков Японии.

Как уточняется в материале, в банковских отделениях Токио образовались большие очереди, так как сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в долларах. Среди получивших выплаты оказались японцы, ранее жившие в США, но давно покинувшие страну. Им отправили деньги на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.

«Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна», — поделился с изданием 75-летний японский пенсионер.

Издание Nikkei Asia уточняет, что чеки получили японцы, которые проживали в США до октября 2005 года — в это время в силу вступило двустороннее соглашение о социальном обеспечении, освободившее граждан Японии от уплат социальных взносов.

Ранее, 2 мая, агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что за первые 100 дней правления президента США Джо Байдена состояние сотни самых богатых американцев увеличилось на $195 млрд и достигло отметки в $2,9 трлн. В качестве основных причин такого роста указываются рост бирж на фоне вакцинации от коронавируса и преодоление непосредственной пандемии.