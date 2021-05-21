Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн магазина
Мир
Сирены воздушной тревоги вновь сработали в приграничных с Газой районах
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации

Центробанк запустил курс информбезопасности для МВД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦБ РФ запустил курс по информационной безопасности в финансовой сфере для сотрудников МВД — сначала его пройдут работники «силовых» вузов, а затем навыкам будут обучать студентов-полицейских. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России.

Обратный порядок: ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Регулятор разрабатывает новую процедуру с заморозкой похищенного на счетах злоумышленников

Первые занятия курса прошли 17 мая. Их проводили для 750 слушателей. Обучение проходят преподаватели всех образовательных организаций министерства и центров профподготовки территориальных органов ведомства, а также преподаватели вузов Следственного комитета (СК). Ведут занятия эксперты из Банка России, финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики.

Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью социальной инженерии, антифрод, управление рисками информационных угроз, методологию обеспечения информбезопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах, а также отдельные проблемы противодействия киберпреступности, уточнили в ЦБ.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина, комментируя инициативу ЦБ «Известиям», заявила, что расследование IT-преступлений требует специальных технических знаний и ресурсов, которых нет в арсенале российских правоохранителей.

«Особые сложности возникают, например, в установлении исполнителей хакерских атак или в получении доступа к биткоин-кошелькам, в которых часто хранятся похищенные средства. Базовые знания в данных сферах, безусловно, повысят профессиональный уровень сотрудников, однако точно не станут панацеей. Комплексное решение проблемы возможно только путем привлечения сторонних узкопрофильных специалистов», — отметила юрист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 21 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021