Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли по всему миру

Жители Вашингтона вышли на митинг в поддержку Израиля. Акция прошла у здания посольства страны. Десятки человек пришли с флагами и плакатами, передает телеканал «Известия».

В Сан-Диего провели акцию в поддержку Палестины. Протестующие призвали прекратить атаки на сектор Газа. Акции в знак солидарности с палестинцами прошли в Омане. Протесты против авиаударов по Газе были и в Сантьяго. Сотни палестинцев, живущих в Чили, вышли на улицы с флагами. В южноамериканской стране проживает 300 тыс. граждан этого государства.

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