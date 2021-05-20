Россия открыла въезд для участников и владельцев билетов на Евро-2020. Разрешение действует для официальных делегаций УЕФА, приглашенного персонала, представителей СМИ и волонтеров, сообщает телеканал «Известия». Визы будут оформляться в упрощенном порядке. Зарубежным гостям нужно предъявить свой паспорт болельщика и сдать отрицательный ПЦР-тест. Болельщики смогут находиться на территории РФ до 12 июля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.