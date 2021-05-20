Систему освещения модернизируют на улице Куйбышева в Самаре

В Самаре продолжили благоустройство улицы Куйбышева. Рабочие приступили к модернизации системы освещения, сообщает городская администрация.

Работы выполняет муниципальное предприятие «Самарагорсвет». Сотрудники демонтируют старые металлические опоры и устанавливают на их месте новые фонари с декоративными элементами из чугунного литья, пишет НИА «Самара».

Обновление системы освещения запланировано на отрезке от улицы Шостаковича до площади Революции. В общей сложности замене подлежит 72 фонаря по обеим сторонам улицы Куйбышева. 20 мая работы проводили в районе Струковского парка. Параллельно с этим ведется перенос воздушных линий освещения в подземные коммуникации.

Летом этого года планируется заменить старые железобетонные опоры контактной сети, обеспечивающей движение троллейбусов.

18 мая сообщалось, что в Самаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается преображение дворовых территорий. На очереди Советский и Железнодорожный районы.