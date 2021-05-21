Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На западе Японии 14 тыс. жителей должны эвакуироваться из-за ливней
Общество
В регионах поддержали замену мигрантов заключенными
Экономика
Выручка медицинских лабораторий в 2020 году удвоилась
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в регионах России
Мир
Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа
Армия
Военные Сербии и России отработали атаку на базу «боевиков»
Мир
Россия предложила срочно провести встречу «ближневосточного квартета»
Мир
Сенат США предложил санкции против оператора «Северного потока – 2»
Мир
Высылаемых американских дипломатов обязали покинуть РФ до конца 21 мая

В России искусственный интеллект поможет выявлять незаконную вырубку лесов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начали работу оснащенные искусственным интеллектом беспилотники, которые призваны сделать процесс выявления случаев незаконной рубки лесов более эффективным и автоматизированным. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили «Известиям» в агентстве «Рослесинфорг», ответственном за реализацию проекта.

Кудрявым лесом: господдержка поможет в борьбе с незаконными вырубками
Финансирование лесной отрасли будет увеличено

Нововведение позволит взять под контроль ситуацию в Красноярском крае и Иркутской области — регионах, которые ранее стали лидерами антирейтинга незаконных рубок по данным «Рослесинфорга». Для решения данной проблемы в указанных регионах начали действовать беспилотники, которые в режиме круглосуточного слежения мониторят обстановку в лесных зонах.

По оценкам экспертов, реализация проекта даст возможность сократить количество нарушений и размер вреда минимум в три раза. Сообщается, что под особый контроль комплекса попали востребованные среди злоумышленников участки, где произрастают ценные породы деревьев.

Используемый в программе технологический комплекс состоит из 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с радиусом действия около 700 км, оборудованных тепловизорами для ночного мониторинга, встроенной камерой для аэрофотосъемки и искусственным интеллектом.

Применяя машинное зрение, беспилотник выявляет несоответствия существующим цифровым картам лесных участков и распознает движение людей и техники в лесах, а после направляет данные сотрудникам «Рослесинфорга». В случае установления несогласованной вырубки специалист передает полученную информацию в правоохранительные органы.

При помощи высокого разрешения снимков аппараты могут фиксировать даже автомобильные номера и лица злоумышленников в момент свершения правонарушения. Оперативному установлению нарушений способствует режим реального времени записи.

В «Рослесинфорге» отмечают, что эксперимент уже доказал свою эффективность. Рассматривается вопрос его распространения и на другие регионы, где мониторинг будет проводиться всесезонно как дополнительная превентивная мера по борьбе с нелегальными рубками.

11 мая в агентстве сообщили, что в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Бурятия было зафиксировано наибольшее количество незаконных рубок древесины за первые три месяца 2021 года. Больше всего нарушений в I квартале текущего года как в Сибири, так и по всей стране приходится на Красноярский край: в среднем в этом регионе на 1 млн га «черные лесорубы» спилили 1405 кубометров древесины. Ущерб оценивается в 75 млн рублей.

В Иркутской области средний объем нелегальных лесозаготовок составил 1229 кубометров на 1 млн га. В Республике Бурятия, в свою очередь, средний объем незаконной рубки с прошлого года вырос в три раза: с января по март 2021 года он достиг 96 кубометров древесины на сотню тысяч гектаров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021