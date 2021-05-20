Ученые выявили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Американские ученые допустили существование еще одного вида коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает журнал Science.

Уточняется, что данный тип коронавируса мог стать причиной заболевания пневмонией в Малайзии в 2017–2018 годах. Предположительно, вирус передался пациентам от собак, однако о точных выводах можно будет говорить позднее.

Также в публикации напомнили об аналогичных исследованиях специалистами из университета Флориды, которые предположили, что вспышка пневмонии, зафиксированная на Гаити в 2014–2015 годах, могла передаться людям от свиней, у которых ранее выявили коронавирус.

Ученые утверждают, что новые виды коронавируса могут нести угрозу из-за вероятности мутации, даже если их способность передаваться людям не доказана.

При этом в обоих случаях инфекция могла распространиться после заболевания домашних животных, что указывает на важность их вакцинации, уточнили специалисты.

В конце марта стало известно о выявлении нового типа COVID-19 с двойной мутацией в Индии. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.