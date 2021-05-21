Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подняла проблему ответственности граждан за свое здоровье. Чиновница сделала интересное заявление, выступая на «Московском онкологическом форуме». Стоит предусмотреть материальную ответственность для людей, которые с пренебрежением относятся к своему здоровью, сказала она.

Вопрос уместный, хотя и немного запоздалый. С одной стороны, действительно, в ситуации, когда у нас — во всяком случае в соответствии с Конституцией России — бесплатная медицина гарантируется всем гражданам страны, то наплевательски относиться к своему здоровью или здоровью членов своей семьи (прежде всего детей) — весьма эгоистическая и безответственная позиция. Например, не проходить диспансеризацию или обязательную вакцинацию хотя бы в той части, что предусмотрена Национальным календарем прививок. Ведь в случае чего заболевший человек звонит в скорую помощь, рассчитывает на своевременную госпитализацию или получение необходимых лекарств за счет бюджета, а это всё недешево обходится государству. Например, госпитализация с ковидом бюджету вылетает в копеечку.

В ряде развитых стран, на которые мы часто любим кивать, день пребывания на койке в инфекционной палате, не говоря, не дай Бог, о реанимации, стоит не одну сотню евро. И если вдруг гражданин одного государства без страховки попадает в больницу во время пребывания с другой стране, вот тогда цифры в медицинских квитанциях сильно отрезвляют.

Есть люди в понятных группах риска с высокими шансами заболеть — их лечение ложится на государство. Интересна в связи этим инициатива Финляндии в отношении пожилых людей. Позиция властей страны такова: либо вы, рассчитывая на государственную помощь, принимаете наши правила игры — например, размещая ежедневно людей старше определенного возраста в специальных соцучреждениях. Там они находятся под медицинским присмотром и с организованным досугом. Либо вы оформляете платное страхование своих пожилых родственников. Во втором случае человек принимает все риски, в том числе финансовые, на себя.

В ряде стран, где распространены те или иные генетические патологии, есть, например, требование к обоим будущим супругам перед заключением брака проходить обязательное тестирование, которое позволит оценить риск рождения больного ребенка. В случае выявления такового им предлагают различные варианты, за которые государство несет ответственность, в противном случае — лечение за свой счет.

Двигаться в направлении повышения ответственности за свое здоровье необходимо, но есть два чрезвычайно важных обстоятельства. Первое — относительно так называемой бесплатной медицины. Я оговорилась не случайно: если в Москве со здравоохранением всё неплохо (хотя даже при плановой госпитализации в государственную клинику человек часть обследований проходит почему-то за свой счет), то в регионах медицина оставляет желать лучшего. А пока для граждан не созданы приемлемые условия получения своевременной и качественной, по-настоящему бесплатной медицинской помощи, за которую они, между прочим, отчисляют налоги, разговоры об ответственности за свое здоровье ни к чему не приведут. Люди будут воспринимать эту ситуацию как несправедливую. Во всяком случае до тех пор, пока государство в диалоге с обществом не начнет демонстрировать собственную ответственную позицию.

Второе обстоятельство — это стиль коммуникации, который у нас порой выбирают некоторые чиновники в общении с гражданами: принуждение, давление, распоряжение, наказание рублем. Казалось бы, дешево и сердито. Кратчайшее расстояние в коммуникации между сторонами — прямой начальственный приказ. Можно и так, да вот только толку будет мало.

Опять же, уместно посмотреть на опыт других стран, которые сталкиваются с аналогичными проблемами и ведут подобный разговор со своими гражданами не первый год. Они находят намного более приемлемые и эффективные способы коммуникации. Не наказывать, а поощрять, или создавать пространство преференций — принцип, следование которому приносит лучший результат. Одним из примеров здесь выступает Китай с его системой социального рейтинга, или социального доверия. Это большой эксперимент, постепенно внедряемый Поднебесной. Не факт, что он будет признан безусловно удачным. Система социального рейтинга также подвергается критике с разных сторон. Но очевидно, что даже довлеющее по своей изначальной природе государство Китая понемногу смещается в сторону не понуждения, а поощрения или предоставления дополнительных опций.

Ну, и конечно, никто не отменял диалог, убеждение и разъяснение. Да, мало времени, да, возможно, сейчас ситуация не та. Но когда пандемия или рост заболеваемости той же онкологией были кстати? Информирование и создание преференций, уверена, будут эффективнее и долговременнее. Чем спокойнее говоришь, тем лучше слышно и надежнее усваивается.

Автор — зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, директор исследовательского центра «Особое мнение»

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