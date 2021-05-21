Судя по данным кредитных бюро, россияне этой весной активно набирают потребительские займы, причем в самом их дорогом сегменте — в виде наличных средств. Год к году прирост в количестве договоров составляет более 170%, что даже с поправкой на низкую базу (ровно год назад был провал выдачи из-за карантина) на первый взгляд выглядит чрезмерным. 1,67 млн новых кредитов это не только рекорд для апреля, но и максимум вообще за всю историю наблюдения за рынком.

Впрочем, всплеск выдачи наличных займов не выглядит такой уж большой аномалией, если смотреть на все последние месяцы. В марте в этом сегменте было 1,6 млн новых кредитов, а с июня 2020 по февраль 2021, когда фактор локдаунов перестал давить на рынок, в среднем выдача колебалась в диапазоне 1,1–1,4 млн займов. Для сравнения, в 2018–2019 годах в те же месяцы банки стабильно выдавали наличными более 1 млн займов в месяц.

Это наводит на мысль, что основным драйвером нынешнего роста выдачи является возвращение россиян к привычной для себя кредитной активности. В целом за пандемийный год населением было получено 14,5 млн наличных займов, что меньше, чем годом ранее: в 2019-м было 15,3 млн штук, еще годом ранее — 13,3 млн. Вполне логично ожидать, что 2021 покажет цифры в диапазоне от 16 до 17 млн. Иначе говоря, нас ждут новые исторические рекорды.

Фундаментальный фактор для роста кредитной активности россиян — относительно низкие ставки на рынке. Да, они пошли в рост этой весной, но всё еще находятся близко к своим историческим минимумам. На последний отчетный период, по которому есть свежие данные ЦБ, а это март 2021 года, самые дешевые кредиты для физлиц (в сегменте более 1 года) стоили менее 10,2% годовых. Годом ранее ставки были в районе 12%, а в относительно благополучном 2019 году доходили до 13,6%. Учитывая, что в ближайшие месяцы ожидается обратный рост процентов, многие люди идут за кредитами по принципу «надо брать, пока не подорожало».

Еще один из очевидных мотивов — это возможность перекредитоваться. Как минимум 10% заемщиков берут кредиты именно с такой целью. При этом низкие ставки стимулируют брать займы не только тех, кто давно освоился с кредитными продуктами, но и вовлекают в процесс совершенно новых клиентов. Доля заемщиков с нулевой кредитной историей, хотя и сократилась за время пандемии, всё еще составляет около 10%. И это несмотря на старания банков и ЦБ по ограничению рисков.

Потенциал дальнейшего роста клиентской базы явно есть. На фоне других стран уровень проникновения кредитных продуктов в России остается довольно низким. Доля людей, бравших потребзаймы хотя бы один раз в жизни, в разных регионах колеблется от минимальных 5,3–5,6% (Кавказ и Крым) до 23–25% (Сибирь). Иначе говоря, три четверти населения страны вообще никогда не брали таких кредитов. Если суммировать вообще все кредитные продукты от ипотеки до МФО, то ими периодически пользуются около трети россиян. Остальные две трети — как раз те, кто будут увеличивать число выданных в стране займов в ближайшие месяцы и годы.

Разумеется, есть и негативные аспекты в росте кредитной выдачи. Потребительские займы, тем более в наличном виде — наименее щадящие в плане ставок и наиболее рискованные в плане роста нагрузки на граждан. По данным ЦБ на январь–март, среднее значение полной стоимости необеспеченных кредитов составляет до 23,4% годовых (для малых сумм на короткие сроки). Максимально допустимая ставка в этом сегменте сейчас составляет 31,2%, что как минимум впятеро превышает инфляцию.

За период пандемии долговая нагрузка на российских заемщиков (отношение всех платежей к месячному доходу) выросла с 10,9% до 11,7%. То есть почти восьмая часть заработанных средств уходит на погашение кредитов. При этом закредитованность (сумма всех займов по отношению к годовому доходу) в среднем по стране уверенно держится около 15%, а в ряде регионов превышает 20% и даже 30%. Например, в Якутии суммарные долги жителей составляют ровно треть местного среднего дохода, а в сегменте ипотеки — более 70% дохода.

Насколько эти тенденции опасны, можно понять по динамике просроченных займов. Но тут все пока на удивление стабильно. В среднем просрочка гораздо ниже, чем она была до пандемии на пике предыдущих кризисов. Сейчас вовремя не гасится всего 4,5% займов физлиц. Для сравнения, в мае 2017 просрочка доходила до 8%, что не привело к обвалу рынка. Учитывая, что ЦБ всегда действует с опережением, в ближайшие месяцы он может вновь ужесточить критерии выдачи. А значит, уже в следующем году мы увидим стабильный плавный рост числа новых кредитов без сильных всплесков и колебаний.

Автор — финансовый аналитик

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