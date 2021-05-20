В Банке России указали на снижающееся качество фальшивых банкнот

В Банке России зафиксировали снижение количества высококачественных фальшивых банкнот. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал заместитель председателя банка Михаил Алексеев.

По его словам, среди введенных недавно в оборот купюр номиналом в 200 и 2000 рублей достойных подделок обнаружено не было. Зафиксированные поддельные банкноты можно определить невооруженным глазом, так как они напечатаны на принтере, отметил Алексеев.

«Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. И это хороший показатель. Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне — 23», — пояснил он в интервью «Российской газете».

Согласно данным Центрального банка, с 2018 года ситуация с поддельными купюрами в России остается стабильной — семь на миллион банкнот в обращении, тогда как еще в 2011 году этот показатель был выше —17 фальшивок.

Однако ЦБ принял решение укрепить защитную систему денежных знаков.

«Технологии совершенствуются, а вместе с ними и навыки мошенников. И это одна из причин, почему мы планируем провести модернизацию банкнотного ряда: будет серьезным образом обновлен их защитный комплекс», — подчеркнул заместитель председателя Банка России.

Самыми распространенными подделками банкнот являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, добавил Алексеев.

28 апреля в Банке России сообщили, что количество выявленных в российской банковской системе поддельных денежных знаков в I квартале 2021 года сократилось на 32,2% по сравнению с IV кварталом прошлого года — 12,8%. Отмечалось, что в годовом выражении количество подделок сократилось до 9831 штуки.

Ранее, 14 марта, в МВД России рассказали, что поддельные денежные купюры всё чаще стали продавать онлайн. По информации ведомства, в 2020 году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%.