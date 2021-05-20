Опубликована расширенная программа ПМЭФ-2021

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Основная деловая программа ПМЭФ разбита на 4 тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также на полях ПМЭФ состоятся межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС – АСЕАН».

«Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях. Иностранным гостям форума мы оказали поддержку для беспрепятственного въезда в Российскую Федерацию, свое участие подтвердили представительные делегации многих стран. Значительная часть деловой программы посвящена вопросам кооперации, международному сотрудничеству в целях развития. Сегодня мы уже оказались в новой реальности, мир изменился, наша задача — перестроиться, и для этого крайне важно объединять свои усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так и на международном», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар. Катарская делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах: на Форум в Санкт-Петербург приедут представители 50 катарских организаций. В рамках деловой программы ПМЭФ запланированы дискуссии по вопросам развития торгово-экономических и культурных отношений между Россией и Катаром. Кроме того, состоится бизнес-диалог «Россия – Катар» — дискуссия на высоком уровне, посвященная дальнейшему развитию инвестиционных возможностей.

На полях ПМЭФ традиционно будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники сессии обсудят также программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 году.

Среди иностранных участников — председатель, главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне; председатель правления, главный исполнительный директор Wintershall Dea GmbH Марио Мерен; президент, главный исполнительный директор Siemens Energy AG Кристиан Брух; президент Huawei Евразия Чжоу Дэниель; директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге; генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон; президент Всемирного экономического форума Берге Бренде; главный исполнительный директор, член совета директоров Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида и другие.

Деловая программа Петербургского международного экономического форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий и охватывает широкий спектр тем развития различных направлений экономики.

В программу ПМЭФ-2021 включены: завтрак для представителей фармацевтических компаний «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом», завтрак «Сбера» и IT-завтрак.