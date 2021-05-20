Проверку проведут по факту загрязнения ручья на Камчатке

Специалисты министерства экологии Камчатского края, КамчатНИРО и агентства лесного хозяйства намерены разобраться в причинах загрязнения ручья у реки в районе поселка Центральные Коряки. Оттуда владельцы ближайший садовых участков берут воду, в том числе и для питьевого водоснабжения.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство, за счет активного таяния снега и образования большого количества воды взвесь из леса перемещается в расположенный рядом ручей. Однако помутнение воды в нем связывают не только с сезонностью, но и с тем, что неподалеку работает карьер по добыче строительного камня.

На карьере формируют отвалы в районе сопки Петровской. Жители дачных поселков рассказали, что в 2016 году во время паводка произошел прорыв, часть отвала переместилась в лесной массив, сообщил агентству замглавы регионального минприроды Алексей Юрков. Он отметил, что в 2019 году на предприятие наложили штраф в размере 150 тыс. рублей.

По результатам дополнительной проверки специалисты определят, нанесен ли ущерб экологии, и выставить требование горнодобывающей компании. Кроме того, дополнительное обследование позволит определить, в течение какого времени лесной массив будет самоочищаться.

17 мая в Фонде дикой природы (WWF) «Известиям» рассказали, что в результате случившегося в Коми 11 мая разлива нефтепродуктов может пострадать большое количество птиц, которые в это время как раз мигрируют с юга на север и могут останавливаться в районе реки Колвы. Именно туда попала нефтесодержащая жидкость.