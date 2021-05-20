После реформ в полиции Колумбии введут должность внешнего инспектора

Полицию Колумбии реформируют на фоне обвинений в нарушениях. Силовики должны будут сдать экзамены и получить сертификат, передает телеканал «Известия». В новой структуре ведомства появится должность внешнего инспектора. Сотрудник будет следить за соблюдением прав человека. Власти Колумбии опровергли данные о жертвах протестов. Прокуратура — в беспорядках погибли около 15 человек. Ранее правозащитники заявляли о 50 погибших манифестантах.

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