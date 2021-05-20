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В Якутии задержали подозреваемого в хищении золота на 1,5 млн рублей

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Правоохранительные органы в Якутии задержали сотрудника золотодобывающего предприятия, которого подозревают в хищении золота на сумму порядка 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг, 20 мая, в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

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Информация о том, что работник этого предприятия намерен вывезти в другой регион добытое золото поступила сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Оймяконскому району. Сделать он это собирался в своем ноутбуке, где в полости для жесткого диска сделал тайник.

В результате информация подтвердилась. Так, выяснилось, что 28-летний уроженец Бурятии, занимавший должность проходчика, похитил драгоценный металл массой около 350 г. Руда была изъята, а экспертиза установила ее стоимость — около 1,5 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале апреля сообщалось, что в Магадане двое вахтовиков получили условные сроки за кражу промышленного золота на сумму свыше 1 млн рублей. Мужчины, имея доступ к промывочному оборудованию на участке по добыче минерального сырья в Якутии, украли самородного золота весом 308,5 г.

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