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Источник назвал сроки начала госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова»

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Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» пройдут в июне нынешнего года. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», — отметил один из собеседников агентства.

Второй источник уточнил, что всего в рамках госиспытаний будет выполнено четыре пуска гиперзвуковой ракеты.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Цирконы», агентству эту информацию не прокомментировали.

16 мая источник «РИА Новости» в судостроительной отрасли сообщил, что испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» с надводным стартом планируется закончить до конца лета. По словам собеседника агентства, испытания будут вестись с борта фрегата «Адмирал Горшков», запланировано несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели.

Источник отметил, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков».

12 мая Министерство обороны заявило, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон».

В прошлом году Минобороны рассказало об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Как отмечалось, в перспективе боеприпасами данного вида оснастят новые модернизированные корабли и подлодки ВМФ России.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (около 2,65 км в секунду на высоте 20 км). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тыс. км.

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