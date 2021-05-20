Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка за преследование его компании, сообщает телеканал «Известия».

Экс-лидер США обвинил надзорное ведомство в коррупции и назвал дело политически мотивированным.Расследование в отношении Trump Organization идет с 2019 года. Накануне дело перевели в уголовный статус. Правоохранителей Нью-Йорка интересуют налоговые декларации Трампа.

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