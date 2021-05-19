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Ребенок погиб на пожаре в многоквартирном доме в Калининграде

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В Калининграде в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Толстикова погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает СУ СКР по Калининградской области.

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По данным ведомства, 18 мая в экстренные службы обратилась жительница 12-этажного дома, которая заметила задымление. Прибывшие пожарные установили, что горит комната в квартире на девятом этаже, где находится 11-летний мальчик, пишет ИА FlashNord.

Спасти ребенка не получилось. По предварительной версии, он погиб от отравления угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Рассматривается версия о возникновении огня в результате замыкания адаптера зарядного устройства.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области возбудили два уголовных дела по факту гибели на пожаре 30-летней женщины и ее дочерей трех и 10 лет. Первое — по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), а второе — по ст. 125 УК РФ об оставлении в опасности малолетних детей. Последнее из них возбуждено по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в отношении родственника погибших. Мужчина признался в содеянном и раскаялся, ему уже предъявили обвинение.

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