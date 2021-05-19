Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут ралли 2021 года

Маршрут ралли «Шелковый путь» в 2021 году пройдет как один из этапов Кубка мира FIA по ралли-рейдам и чемпионата мира по кросс-кантри ралли для мотоциклистов и квадроциклистов. Об этом сообщает в среду, 19 мая, РЕН ТВ.

Отмечается, что начальные этапы гонки займут 329 км, при этом на территории Монголии участники пройдут специальные участки, длина которых составит от 340 км до 540 км. Помимо этого в 2021 году дорожные секции сократят до 37% от общей дистанции ралли.

«При прокладке трассы гонки этого года мы учли весь свой предыдущий опыт, сделав ее одновременно интересной, сложной, разнообразной с точки зрения дорожного покрытия и климатических зон, красивой с позиции окружающих пейзажей, и, что немаловажно для участников, добились максимального сокращения протяженности дорожных секций», — рассказал спортивный директор ралли «Шелковый путь» Люк Альфан.

Общая протяженность трассы составит 5,4 тыс. км, где 3,4 тыс. км — скоростные участки. Всего участникам предстоит пройти 10 точек.

Ранее в мае в Омской области согласовали маршрут трассы «Шелкового пути» на очередном заседании оргкомитета по проведению международного мероприятия. Президент региональной Федерации автомобильного спорта Александр Фабрициус сообщил, что трасса полностью готова.

В свою очередь, замглавы минспорта региона Иван Колесник уточнил, что судейский корпус будут представлять квалифицированные специалисты из Омской и Тюменской областей. По его словам, в сформированный волонтерский корпус вошли преподаватели и студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и ОмГПУ.

В 2021 году маршрут ралли «Шелковый путь» пройдет по территории России и Монголии. Торжественное открытие состоится 1 июля на Соборной площади в Омске, гонки стартуют 2 июля от учебного центра ВДВ.