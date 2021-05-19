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Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
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Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках

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Строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно, необходимо разрабатывать железнодорожную сеть. Об этом в среду, 19 мая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации послания президента Федеральному собранию.

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«В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют. Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что стоимость достраивания метро слишком высока, и привел в пример незавершенный проект в Челябинске, на строительство которого, по оценкам, требовалось 92 млрд рублей.

«Мы с РЖД отрабатываем возможность в крупных городах-миллионниках запустить на базе линии РЖД городской полноценный транспорт. Восемь таких проектов отработано, есть хороший опыт, в Москве реализованный. РЖД сейчас к этому хорошо относится, и пока небольшие деньги, мы это начинаем отрабатывать, считаем, у нас уже 8 проектов находится в работе, мы в ближайшее время по мере готовности будем запускать», — заключил Хуснуллин.

14 мая заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что способ оплаты проезда с помощью сканирования лица (Face Pay) планируют запустить на всех станциях Московского метрополитена до конца текущего года. По его словам, система станет удобным сервисом для пассажиров. При этом она не будет обязательной.

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