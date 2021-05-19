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Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
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Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»

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Российский режиссер Егор Баранов, который работал над фильмами «Гоголь», «Фарца» и «Аванпост», снимет фильм «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского. Об этом создатели картины рассказали на очной защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино.

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Как отмечает RT, Баранов начнет работу над «Метро 2033», как только завершит работу над проектом «Сто лет тому вперед» по мотивам фантастической повести Кира Булычева.

Сценаристом будущей ленты выступит сам Дмитрий Глуховский, а продюсерами картины станут Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

Выход картины запланирован на январь 2024 года.

17 мая стало известно, что Дмитрий Нагиев снимется в фильме «Мой папа — вождь!». Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Киностудии имени Горького, режиссером фильма является Егор Кончаловский.

В основу сюжета легла история о капитане дальнего плавания, который по стечению обстоятельств стал вождем африканского племени. Спустя 10 лет он возвращается на Родину и пытается вновь найти общий язык с женой и сыном.

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