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Синоптик спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первая половина июня в столице будет относительно нежаркой и температура воздуха придет к летним нормам ближе к середине месяца.

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«Настоящее нормальное лето наступит примерно с середины июня. Я бы отпуск планировал не раньше этого срока в Центральной России», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 19 мая.

Он уточнил, что дневная температурная норма для июня составляет плюс 21,7 градуса, а ночная — плюс 11,5 градуса.

Эксперт добавил, что после установления нормальной летней температуры тепло сохранится во второй половине месяца и распространится на июль и август.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели. Так, по словам синоптика, жара в городе начнет падать уже в четверг, 20 мая, а под влиянием фронтального раздела дожди с грозами будут идти в столичном регионе повсеместно.

Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше +18 градусов. В выходные, 22 и 23 мая, осадков будет меньше, а температура вернется в рамки климатической нормы: ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, днем — +18…+23 градуса.

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