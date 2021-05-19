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Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 19 мая, рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели.

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Как объяснила специалист телеканалу «Звезда», усиление ветра, которое фиксируется сейчас в столице, связано со сменой атмосферных процессов, а также с приближением фронтального раздела.

Уже в среду в Москве будет не так жарко, как накануне. Максимальная температура воздуха прогнозируется не выше +25…+27 градусов. В дневное время возрастает вероятность ливневых дождей с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Пока температурный режим остается почти на 8 градусов выше средних многолетних показателей. указала Волосюк.

Жара в городе, по словам синоптика, начнет падать уже в четверг, 20 мая, а под влиянием фронтального раздела дожди с грозами будут идти в столичном регионе повсеместно. Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше +18 градусов. В выходные 22 и 23 мая осадков будет меньше, а температура вернется в рамки климатической нормы: ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, днем — +18…+23 градуса, пишет агентство городских новостей «Москва».

На 19 мая был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, отмечает сайт 360tv.ru. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Предупреждение действует до 21:00 в Москве и Подмосковье.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в некоторых регионах страны. По словам синоптика, до конца недели влияние «волны тепла» продолжат испытывать жители Урала, где аномальная температура фиксируется уже семь дней.

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