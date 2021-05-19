В России подготовят к запуску дашборд для глав регионов

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог Регионы» ведет разработку интерактивной панели с трансляцией аналитических данных территориальных субъектов, сгруппированных на одном экране. Данный дашборд будет предназначен для использования главами российских регионов.

Он позволит руководителям субъектов РФ видеть полный срез данных по повестке, рискам, обращениям, а также по социологии и рейтингованию.

Уточняется, что приборная панель предусматривает размещение информации из системы круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент», визуализирующей риски «Тепловой карты» и прочих информационно-аналитических систем.

«Данный цифровой агрегатор сводной информации обеспечивает именно скорость принятия решений. В основе работы — программные продукты «Медиалогии». У глав субъектов каждый день на компьютере открыты несколько вкладок в браузере. Проблема в том, что зачастую поступает слишком много информации. Более того, она формируется без предварительной социологии, и требуется время, чтобы отфильтровать ее на предмет рисков. Планируемый к запуску дашборд позволит все данные перенести в режим одного окна», — сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

По его словам, этот цифровой агрегатор сводной информации обеспечивает высокую скорость принятия решений.

Помимо этого, губернаторы смогут отвечать на поступающие вопросы, контролировать решение проблем жителей страны, а также видеть объективные данные по рискам и точкам напряженности по каждой территории региона.