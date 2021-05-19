Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
Мир
Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы
Авто
Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
Культура
Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
Общество
Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

В России подготовят к запуску дашборд для глав регионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог Регионы» ведет разработку интерактивной панели с трансляцией аналитических данных территориальных субъектов, сгруппированных на одном экране. Данный дашборд будет предназначен для использования главами российских регионов.

Цифровая среда: зачем ритейлеры объединяются с IT-компаниями
Как торговые сети выходят в онлайн и борются за покупателей

Он позволит руководителям субъектов РФ видеть полный срез данных по повестке, рискам, обращениям, а также по социологии и рейтингованию.

Уточняется, что приборная панель предусматривает размещение информации из системы круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент», визуализирующей риски «Тепловой карты» и прочих информационно-аналитических систем.

«Данный цифровой агрегатор сводной информации обеспечивает именно скорость принятия решений. В основе работы — программные продукты «Медиалогии». У глав субъектов каждый день на компьютере открыты несколько вкладок в браузере. Проблема в том, что зачастую поступает слишком много информации. Более того, она формируется без предварительной социологии, и требуется время, чтобы отфильтровать ее на предмет рисков. Планируемый к запуску дашборд позволит все данные перенести в режим одного окна», — сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

По его словам, этот цифровой агрегатор сводной информации обеспечивает высокую скорость принятия решений.

Помимо этого, губернаторы смогут отвечать на поступающие вопросы, контролировать решение проблем жителей страны, а также видеть объективные данные по рискам и точкам напряженности по каждой территории региона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021