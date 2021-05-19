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Власти допустили исчезновение Мальдив из-за изменения климата

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Мальдивы могут исчезнуть к 2100 году, если мир не будет бороться с изменением климата, заявила 19 мая министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

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По ее словам, к 2100 году Мальдив «не будет», если окружающей среде будет наноситься ущерб в том же темпе, что и сейчас.

«Изменение климата реально, а мы являемся самой уязвимой страной в мире. <...> Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры — всё это зависит от наших сегодняшних действий», — заявила Шауна в эфире телеканала CNBC.

Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте всего 1 м над уровнем моря, что делает их уязвимыми из-за повышения уровня воды. На большей части островов — 90% — наблюдаются наводнения и на 97% — эрозия береговой линии, пишет «Газета.ру».

По словам министра, власти уже предприняли ряд усилий для минимизации воздействия изменения климата, в частности, одобрены меры по защите прибрежных районов. Власти Мальдив также озвучили стремление стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов.

Для решения проблем изменения климата необходимо международное сотрудничество, добавила Шауна.

Ранее в апреле 40 стран приняли участие в климатическом саммите, по итогам которого обязались принять ряд мер, направленных на поддержку экологии.

В частности, Япония заявила о намерении к 2030 году сократить парниковые выбросы до 50% от уровня 2013 года, Канада поставила цель к 2030 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2005 годом, а Евросоюз планирует достичь «нейтральности» к 2050 году, а к 2030-му намерен сократить выбросы на 55%.

Россия подчеркнула важность обратного захвата двуокиси углерода из атмосферы и призвала страны сотрудничать по выбросам другого мощного парникового газа — метана.

Президент США Джо Байден, ставший инициатором проведения саммита, заявил, что призывы российского лидера Владимира Путина на тему экологии воодушевили Вашингтон, американская сторона настроена на работу с Москвой в этом направлении.

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