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Путин поддержал предложение о переносе переписи населения на октябрь

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе переписи населения на октябрь. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Президент Путин поддержал предложение Турчака (Секретарь генсовета партии «Единая Россия». — Ред.) сдвинуть перепись населения на октябрь», — сказал он.

Ранее в среду, 19 мая, на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин сообщил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения.

Турчак, предложивший перенос переписи, отметил, что она совпадает по времени с выборами в Госдуму, что может создать излишние волнения у граждан.

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Отмечалось, что Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.

Изначально проведение Всероссийской переписи населения планировалось на 2020 год.

В марте «Известия» писали, что на проведение Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей.

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