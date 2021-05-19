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Эксперт оценил упрощение процедуры регистрации по месту жительства

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Любая мера, направленная на облегчение административных препятствий, будет конструктивно способствовать росту экономики и трудовой стабильности, считает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Александр Щербаков.

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По словам специалиста, сегодня необходимо наращивать потенциал во внутренней миграции и делать рабочую силу более мобильной.

«Поэтому всё, что рассматривается как облегчение административных препятствий, конструктивно будет способствовать и росту экономики и трудовой мобильности. Однако стоит заметить, что внутренней миграции у нас препятствуют скорее материальные проблемы у населения, а не административные барьеры», — сказал Щербаков в среду, 19 мая, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день сообщалось, что процедуру регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания переведут в электронный формат с июля 2022 года, а оформить ее можно будет через портал госуслуг.

22 апреля стало известно, что на госуслугах планируется создание нового вида учетной записи для иностранных граждан. Разработкой проекта занимается Минцифры России.

Для предварительного удостоверения личности предполагается указание иностранными гражданами кода активации в ЕСИА, который будет направлен на предоставленные при регистрации контактные данные.

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