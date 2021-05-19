Министр по делам семьи ФРГ уйдет в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффей подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом в среду, 19 мая, сообщает издание Focus Online со ссылкой на собственные источники.

Глава ведомства, по информации издания, попросила канцлера Ангелу Меркель освободить ее от занимаемой должности.

Речь идет о диссертации Гиффей на тему «Европейский путь к гражданину — политика Европейской комиссии по участию гражданского общества», которую та писала с 2005 по 2010 год в Свободном университете Берлина. После ее защиты Гиффей получила ученую степень доктора философии.

О том, что ее работу проверяют на плагиат, стало известно в феврале 2019 года. Проведенная компетентными организациями экспертиза завершилась жалобой. В ноябре 2020 года Гиффей отказалась от ученой степени доктора наук, а затем Федеральный университет Берлина начал новую проверку работы.

Отмечается, что в настоящее время проверка уже завершена и по ее итогам принято решение об отзыве докторской степени министра.

В 2018 году министр юстиции Чехии Татьяна Мала подала в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании дипломных работ. Она использовала выдержки из научных трудов других авторов, выдав их за собственные наработки.