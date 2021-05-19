В РФ заявили о рисках в случае отмены первоначального взноса по ипотеке в ДФО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о том, что сфера недвижимости Дальневосточного федерального округа (ДФО) на данный момент не готова к отмене первоначального взноса по ипотеке. По его мнению, подобный шаг принесет риск кризиса на рынке и роста цен на жилье выше, чем по России.

«Про отмену первоначального взноса. Не первый раз слышим такое предложение, и на поверхности это выглядит заманчиво. Рискну сказать, что следующим шагом было бы просто дарить людям квартиры. И, наверное, в каких-то исключительных обстоятельствах и это может быть решением. Но законы рынка — спрос и предложение — никто не отменял», — сказал Чекунков, выступая на форуме «ProДФО – Хабаровский край» 19 мая.

В пример он поставил 2008 год, когда, по словам министра, в Соединенных Штатах наблюдалась ситуация, что люди были с квартирами, но без работы и дохода.

«Получился сначала пузырь на рынке недвижимости, потом серьезный финансовый кризис», — уточнил он.

Чекунков дал совет молодым специалистам для начала снять жилье в аренду и тогда уже начать копить на первоначальный взнос.

«В настоящий момент разрабатываются программы, строится арендное жилье региональными корпорациями развития, как в Приморском крае, Сахалинской области, и мы будем эту программу всяческим образом стимулировать, где благодаря мерам господдержки цены аренды жилья возможно удержать на совершенно приемлемых доступных уровнях», — отметил Чекунков.

Так, например, министр привел в пример проект «Дом.РФ», который на данный момент находится на этапе реализации. По его совам, аренда двухкомнатной квартиры для участников проекта обойдется молодому специалисту примерно в 6 тыс. рублей за месяц.

«Давайте простую вещь скажем: 2% ипотека -— это значит, что не вы платите банку, а банк платит вам, потому что темпы инфляции, к сожалению, точно не 2% в год», — резюмировал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее в этот же день стало известно, что «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.