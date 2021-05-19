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Бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

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Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Письмо за подписью председателя организации Алексея Репика есть у «Известий».

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В тексте указано, что для реализации инициативы нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами (на основании техусловий, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (РСО) и под их контролем).

Из обращения к вице-премьеру также следует, что на уровне Градостроительного кодекса стоит разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Сегодня девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди.

«Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%», — сказал «Известиям» председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев.

По мнению управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, сложно спрогнозировать, насколько уменьшится конечная стоимость жилья для потребителей: экономика проектов, себестоимость и маржа существенно отличаются в зависимости от проекта и региона строительства.

По оценке генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, цена может снизиться на 3–5%.

За 2020 год средняя стоимость новостроек в России выросла на 19%. В числе причин — ажиотажный спрос на квартиры из-за льготной ипотеки под 6,5% на первичное жилье. Немалую роль сыграл и рост себестоимости стройки, который произошел в том числе из-за подорожания стройматериалов и дефицита иностранной рабочей силы, а также перехода на проектное финансирование.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

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