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Участковый на Чукотке отправлял задержанных в самодельную клетку

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Следователи обнаружили новые эпизоды в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудника отделения МВД России «Проиденское» в Чукотском АО. Об этом 19 мая сообщило региональное управление СК РФ

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Участковый был привлечен к уголовному делу по ст. 286 ч. 3 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Уточняется, что в сентябре 2020 года он незаконно поместил в самодельную металлическую камеру, которая находилась в коридоре сельского пункта МВД, 21-летнюю девушку, в отношении которой он также применил физическую силу, нанеся потерпевшей телесные травмы.

Во время проведения следствия также стало известно, что в период 2020 года мужчина, не имея на то законных оснований, помещал в эту же металлическую клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека.

Расследование продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений.

В середине апреля в отношении председателя комитета Ставропольского края по госзакупкам Александра Абалешева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в связи с тем, что в 2019 году он потребовал от представителя строительной организации, которая выиграла аукцион на строительство корпуса краевой детской больницы в Ставрополе, отказаться от контракта.

В результате это привело к затягиванию сроков начала строительства детской больницы: сорвалось поэтапное выполнение работ, а выделенные на нужды строительства средства не были освоены.

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