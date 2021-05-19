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Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%

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Биткоин в ходе торговой сессии падает в цене на 10,42% и опускается до $40,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на утро среды, 19 мая.

На ребре монеты: аналитики спрогнозировали падение биткоина до $30 тыс.
Цена альткоинов при этом будет снижаться плавнее

По состоянию на 07:15 мск курс этой криптовалюты находился на уровне $40,4 тыс. (–0,55%).

Накануне эксперты сообщили, что цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., но негативный сценарий преобладает.

Так, ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис считает, что одной из главных причин падения цены биткоина за неделю являются заявления американского бизнесмена Илона Маска, который объявил о прекращении продажи Tesla за биткоины.

Еще одной причиной падения стоимости биткоина стала проверка американскими властями биржи Binance, отмечал руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

13 мая Илон Маск сообщил, что Tesla приостанавливает прием биткоинов как средства оплаты за свои автомобили из-за неэкологичного способа получения криптовалюты. Однако сейчас компания не будет продавать собственные биткоины, пока их добыча не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

После заявления Маска стоимость биткоина на криптобирже Binance падала на 17%, до 11-недельного минимума — $46 тыс. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже $1 трлн.

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