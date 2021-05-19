Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдепе назвали дату встречи Лаврова и Блинкена
Мир
США осудили «антисемитские высказывания» президента Турции
Общество
Манижа поделилась впечатлениями от выхода в финал «Евровидения»
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Новосибирске
Общество
Синоптик пообещал москвичам прохладный конец мая и начало июня
Мир
Госсекретарь США и глава МИД ФРГ обсудили Россию и Китай
Интернет
Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с кибербуллингом в сети
Мир
Конгресс США призвал к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай выражает протест в связи с проходом американского эсминца USS Wilbur через Тайваньский пролив. Об этом заявил в среду, 19 мая, представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй. Заявление опубликовано на сайте министерства обороны Китая.

Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией
Встреча глав МИД «семерки» прошла в преддверии саммита неформального международного клуба

«Действия США посылают неверные сигналы силам «независимости Тайваня», сознательно нарушая ситуацию в регионе и ставя под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы категорически против этого», — говорится в тексте.

Отмечается, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала отслеживание и сопровождение американского корабля на всем маршруте его следования через пролив.

Аналогичный протест Китай выражал в феврале текущего года, когда американский эсминец USS Curtis Wilbur также пересек Тайваньский пролив.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР, признавая политику «одного Китая». Однако Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021