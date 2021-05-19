Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

Китай выражает протест в связи с проходом американского эсминца USS Wilbur через Тайваньский пролив. Об этом заявил в среду, 19 мая, представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй. Заявление опубликовано на сайте министерства обороны Китая.

«Действия США посылают неверные сигналы силам «независимости Тайваня», сознательно нарушая ситуацию в регионе и ставя под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы категорически против этого», — говорится в тексте.

Отмечается, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала отслеживание и сопровождение американского корабля на всем маршруте его следования через пролив.

Аналогичный протест Китай выражал в феврале текущего года, когда американский эсминец USS Curtis Wilbur также пересек Тайваньский пролив.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР, признавая политику «одного Китая». Однако Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.