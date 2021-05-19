Фитнес-индустрия может лишиться еще 10% клубов

Фитнес-клубы, которые только начали восстанавливаться от последствий локдауна и приближаться к показателям 2019 года, во время низкого летнего сезона могут не выжить, рассказала «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

По ее словам, в группе риска находятся маленькие, несетевые проекты. Однако и крупные компании вынуждены сейчас оптимизировать свои неэффективные филиалы. За время пандемии закрылось порядка 25% клубов, и это еще не предел, отметила Киселева.



В этом году могут прекратить работу еще порядка 10% из них, прогнозируют представители отрасли.



Например, до пандемии в компании Alex Fitness было 74 клуба. После окончания локдауна закрылись восемь клубов.



«Из 66 филиалов, работающих сейчас, до конца года могут закрыться еще шесть-восемь клубов, которые находятся сейчас в зоне риска», — отметил основатель сети Алексей Ковалев.



По его словам, основная проблема заключается в том, что накоплено большое количество долгов, в том числе по аренде и кредитам. Он добавил, что собственники, банки, налоговая служба идут навстречу. Тем не менее с этими долгами придется рассчитываться до конца этого года и даже в начале следующего. Прибыль же возможна не ранее осени 2022-го, уверен предприниматель.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На низком спорте: до конца года могут закрыться еще 10% фитнес-клубов