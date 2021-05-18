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Макрон заявил о необходимости помочь Африке в производстве вакцин

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Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки провозгласили задачу вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года не менее 40% населения континента. Об этом во вторник, 18 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

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«Необходимо достигнуть вакцинации от коронавируса не менее 40% жителей Африки к концу года. Мы поддерживаем передачу технологий и призывы международных организаций снять все ограничения в области интеллектуальной собственности, которые блокируют производство вакцин. Это будет тем более необходимо для борьбы с новыми штаммами коронавируса на африканском континенте», — цитирует французского лидера «РИА Новости».

Макрон подчеркнул, что вакцинация в Африке осуществляется медленными темпами. По его словам, необходимо обеспечить массовое производство препаратов и на самом континенте.

Отмечается, что участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки призвали страны Запада отменить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Ранее, 9 мая, Макрон заявил, что Франция не будет использовать вакцину отCOVID-19 компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение другим препаратам. Французский лидер таким образом поддержал объявленное ранее в этот день представителем Евросоюза решение не продлевать контракт на поставки данной вакцины на второе полугодие этого 2021 года.

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