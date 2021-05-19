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На аэродромах арктических островов разместят Су-34

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Министерство обороны разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова. Для базирования уже строят специальную инфраструктуру, рассказали «Известиям» источники в ведомстве.

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Как рассказал начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота. Она будет контролировать воздушное пространство в районе акватории СМП и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.

«Многофункциональные Су-34 — универсальные самолеты», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, они могут атаковать высокоточным оружием не только сухопутные, но и морские цели. С аэродромов Нагурская и Темп самолеты могут работать на достаточно большие расстояния, вести разведку и патрулирование, контролировать арктическое пространство.

Всего по проекту восстановления и развития военной арктической инфраструктуры отремонтированы и отстроены заново 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос в островной и материковой частях севера России.

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в мае прошлого года началась эксплуатация первой построенной с нуля бетонной ВПП.

«Самолеты в Арктике выполняют двойную задачу. Рядом находятся Северный морской путь и Соединенные Штаты», — пояснил «Известиям» экс-замглавы генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 мая.

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