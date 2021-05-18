В украинском минобороны сообщили о планах по покупке аналога «Железного купола»

Украина рассматривает возможность приобретения противоракетной системы, аналогичной израильскому комплексу «Железный купол». Об этом 18 мая сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Он отметил, что недавние события в Израиле продемонстрировали необходимость наличия на Украине системы противоракетной обороны, а «Железный купол» является одним из лучших ее образцов.

Министр также рассказал, что на Украине в прошлом году начали «определенные действия по созданию противоракетной обороны».

Израильская тактическая система ПРО «Железный купол», предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 км до 70 км, способна защищать территорию площадью 150 кв. км.

Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года, два первых комплекса были развернуты под Ашкелоном и Беэр-Шевой для защиты от ракет из сектора Газа.

В начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт после того, как власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Между сторонами проходят ракетные обстрелы.

По последним данным, по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 3,4 тыс. ракет. Военные уточнили, что система «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов.