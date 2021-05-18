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Помощник Горбачева оценил версию распада СССР из-за песни Wind Of Change

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Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко назвал глупостью слова о том, что композиция немецкой группой Scorpions Wind of Change привела к распаду Советского Союза. Об этом он заявил 18 мая в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду», — сказал он.

Ранее писатель Владимир Каминер, родившийся в Советском Союзе, выразил мнение, что механизм распада СССР запустила немецкая песня. Как он написал в статье для T-Online, в 1989 году в рамках демократизации Советского союза в Москве тогда прошел международный фестиваль мира. На него пригласили всемирно известный рокерские коллективы Mötley Crüe, Оззи Осборна и легендарную Scorpions.

По мнению Каминера, песня распространилась, «как огонь по тайге», и засела в головах граждан СССР.

«Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», — заявил Каминер.

Уже после развала Советского союза, добавил писатель, якобы один из сотрудников ЦРУ признался, что лично подбросил текст песни солисту Scorpions Клаусу Майне. Композицию якобы сочинил специальный отдел «боевой поэзии».

В апреле советник экс-президента СССР Михаила Горбачева бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал, что решения первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.

По его мнению, нежелание украинского руководства подписывать новый союзный договор в 1991 году поставило точку в существовании Советского Союза.

18 марта стало известно, что 67% россиян жалеют о распаде Советского Союза. Согласно данным исследования ВЦИОМа, если бы референдум состоялся сейчас, то 73% россиян проголосовали бы за сохранение СССР.

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