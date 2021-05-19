Исследование показало интересующие школьников профессии

70% школьников уже знают, чем хотят заниматься в будущем, большинство предпочитают блоггинг, программирование и киберспорт. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили организаторы онлайн-лагеря «Фоксфорд».

«70% респондентов заявили, что уже определились с интересующей их специальностью. Наиболее привлекательными профессиями сегодняшние школьники считают блоггинг, программирование, занятие киберспортом, веб- и гейм-дизайн. Однако большинство детей уверены, что в школе их не обучают необходимым навыкам для освоения будущей профессии: об этом рассказали 60% опрошенных. Всю необходимую для развития в профессии информацию школьники предпочитают узнавать в интернете», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у респондентов также спросили, хотели бы они, чтобы в школе было больше уроков, связанных с современными профессиями, на что 77% ответили утвердительно. Дети также отметили навыки, которым их не учат в школе и которых им больше всего не хватает: 52% предпочли бы научиться, как распоряжаться деньгами, 47% хотели бы узнать, как постоять за себя, также 47% хотели бы, чтобы их научили, как выбрать профессию, еще 47% — как лучше понять себя и свои эмоции, и еще 33% — как учиться самостоятельно.

Отмечается, что девочек в два раза чаще, чем мальчиков, интересует навык работы со своими эмоциями.

Кроме того, дети поделились, какие soft- и hard-скиллы они считают необходимыми в современной жизни. Самым важным навыком школьники 11–16 лет считают креативность. Реже всего, по мнению учащихся, нужны навыки управления людьми и организаторские способности.

Что касается родителей, 45% из них считают, что их дети заинтересованы в программировании, а больше половины родителей также видят в своих детях творческое начало.

«Опрос показал, что современные школьники осознанно и ответственно подходят к своему обучению и выбору профессии уже с раннего возраста. Удивительно, но 58% детей рассказали, что добровольно будут учиться во время каникул: 20% хочет подтянуть знания по основным предметам, еще 20% будут готовится к ЕГЭ и ОГЭ, и оставшиеся 18% планируют заниматься хобби, посещать дополнительные занятия и кружки», — заявил руководитель образовательных проектов «Фоксфорда» Александр Буздаков.

24 апреля было опубликовано исследование, согласно которому более 60% выпускников школ России к настоящему моменту определились с выбором вуза и направлением подготовки, на которое хотели бы поступить.