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Эксперт рассказала о способах обмана покупателей на кассе

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Несмотря на использование современного оборудования и мониторинга, человеческий фактор контролировать не всегда можно, поэтому существует немало способов обмана граждан в супермаркетах. Об этом во вторник, 18 мая, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

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Самым распространенный способ обмана — лишний товар в чеке, рассказала она. Если у клиента много покупок, то это сделать проще. Кроме того, кассир может неправильно отсканировать штрихкод, добавить в чек посторонний товар самостоятельно и неправильно дать сдачу.

«Еще один интересный способ — это акция «1+1», когда два товара продаются по цене одного. Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию «1+1», но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар», — сказала эксперт.

Она также рассказала о безобидном способе обмана, когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, и баллы начисляются ему, а не покупателю.

Для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы, заметила специалист.

В конце марта было опубликовано исследование, согласно которому за минувший год каждый десятый россиянин (11%) сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Из них 7% лишились своих денег в результате действий злоумышленников и только 4% смогли вернуть свои средства.

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