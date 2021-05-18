Ученые создали портативный прибор для определения COVID-19 за полчаса

Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали портативную систему для определения наличия коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает портал Medical Xpress.

Уточняется, что прибор способен дать результат менее чем за полчаса.

«Новый тест на коронавирус может получить точные результаты из образца слюны менее чем за 30 минут, многие из компонентов портативного устройства, используемого в этой технологии, можно напечатать на 3D-принтере, и тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости», — отметили ученые.

Как утверждают ученые, устройство будет стоить менее $78, а стоимость материалов для исследования составить $6-7 за для проведения одного теста.

Основой разработки стала система получения искусственных рестрикционных ферментов, которые могут распознать и расщепить определенные гены в человеческом геноме. В ферментах содержатся ДНК-направляющие, которые отмечают гены вируса. Если в результате появляется флуоресценция, это означает положительный результат исследования.

Новая технология позволяет избавиться от сложных процессов нагрева и охлаждения образцов, а также получить более точный результат.

Группа исследователей протестировала систему на на 104 образцах слюны. Устройство определило 28 из 30 образцов с положительным результатом на COVID-19 и 73 из 74 — с отрицательным. Кроме того, прибор смог идентифицировать образцы коронавируса, даже если в биоматериалах присутствовали другие вирусы.

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