Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом
Сюжет:

Ученые создали портативный прибор для определения COVID-19 за полчаса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали портативную систему для определения наличия коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает портал Medical Xpress.

Уточняется, что прибор способен дать результат менее чем за полчаса.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

«Новый тест на коронавирус может получить точные результаты из образца слюны менее чем за 30 минут, многие из компонентов портативного устройства, используемого в этой технологии, можно напечатать на 3D-принтере, и тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости», — отметили ученые.

Как утверждают ученые, устройство будет стоить менее $78, а стоимость материалов для исследования составить $6-7 за для проведения одного теста.

Основой разработки стала система получения искусственных рестрикционных ферментов, которые могут распознать и расщепить определенные гены в человеческом геноме. В ферментах содержатся ДНК-направляющие, которые отмечают гены вируса. Если в результате появляется флуоресценция, это означает положительный результат исследования.

Новая технология позволяет избавиться от сложных процессов нагрева и охлаждения образцов, а также получить более точный результат.

Группа исследователей протестировала систему на на 104 образцах слюны. Устройство определило 28 из 30 образцов с положительным результатом на COVID-19 и 73 из 74 — с отрицательным. Кроме того, прибор смог идентифицировать образцы коронавируса, даже если в биоматериалах присутствовали другие вирусы.

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Санкт-Петербурге начались доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу. Она добавила, что с помощью этого теста можно идентифицировать носителей коронавируса на ранней стадии. Система, например, подойдет для взятия анализа у детей, так как не потребует забора крови из вены.

8 апреля центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса. Специалисты назвали ее самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021