Пять человек погибли в ДТП под Красноярском

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей в Ачинском районе Красноярского края. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По ее информации, водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигавшийся из Ачинска в сторону Боготола, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2747. В результате ДТП погибли пятеро мужчин, передает «Интерфакс».

По факту автоаварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее во вторник сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Иркутской области.