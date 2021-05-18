Один человек погиб и еще три пострадали в ДТП в Иркутской области

Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Иркутской области. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок.

«Сегодня около 07:00 (02:00 мск) на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе деревни Малиновка Черемховского района произошло столкновение автомобилей Toyota Carina и Toyota Gaia. В результате аварии погиб 50-летний пассажир Toyota Carina, еще трое участников аварии доставлены в медучреждение, в том числе двухлетний ребенок», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее, 2 мая, стало известно о том, что в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля в Иркутской области один человек погиб, еще трое пострадали.