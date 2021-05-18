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Российский флот могут укрепить тремя авианосцами

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Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца в соответствующую программу. В совокупности в военно-морской флот (ВМФ) требуется три таких корабля. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России, член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

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На новейших кораблях будут базироваться также беспилотники разного класса

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения. — Ред.) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», — рассказал Поспелов в интервью «РИА Новости».

Представитель морской коллегии отметил, что Россия располагает всеми необходимыми технологиями для создания такого крупного корабля. Это, например, ядерные энергетические установки необходимой мощности. Тем не менее некоторые технологические ресурсы нуждаются в доработке. В планах разработчиков намечено создание перспективного палубного корабельного истребителя, который будет способен нести нужное количество вооружения.

Ранее, 18 мая, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов сообщил о том, что на фоне усиления НАТО вблизи российских границ Балтийский флот РФ получит новые дизельные подводные лодки, летательные аппараты и береговые комплексы.

По словам главкома, Балтийский флот играет важную роль в обеспечении безопасности России на западном направлении, а в настоящее время в условиях вызовов и угроз, вызванных «расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации», данная задача приобретает еще большее значение. Евменов добавил, что оснащение Балтийского флота новыми кораблями с высокоточным оружием и малыми ракетными кораблями проекта 21631 будет продолжено.

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