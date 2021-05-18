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Ударный вертолет Ми-28НМ получил ракетное оружие нового поколения

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Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина в интервью ТАСС.

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По его словам, Ми-28НМ оснастили управляемыми ракетами нового поколения, в том числе и многоцелевыми, позволяющими поражать цели, «не входя в зону эффективного применения противовоздушных сил противника», а также неуправляемыми ракетами нового поколения, «обладающими большей номенклатурой применения и повышенным могуществом, а также бомбовым вооружением различного калибра».

Говоря о новой легкой многоцелевой ракете, Щербина отметил, что в ходе эксплуатации снаряд успешно зарекомендовал себя, подтвердив высокую эффективность.

Он также добавил, что модернизационному обновлению ударного вертолета подверглось в том числе вооружение Ми-28НМ, что было выражено в работе над такими пунктами, как снижение массогабаритных характеристик подвижной пушечной установки и преобразование управления приводами в цифровое, «более надежное».

Ранее, 30 декабря прошлого года, Вооруженным силам России были переданы первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ, о чем сообщило «РИА Новости».

Так, по словам источников агентства, передача воздушных аппаратов прошла по контракту на серийную поставку. Перед непосредственным поступлением в строевую часть вертолеты пройдут испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре, расположенном в Ахтубинске.

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