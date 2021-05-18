Магазины могут столкнуться с сокращением поставок индийского чая

Российские розничные магазины в сентябре могут столкнуться с резким сокращением поставок индийского чая: в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса. Индийские компании уже уведомили российских партнеров, которые закупают сырье в стране. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Росчайкофе» (объединяет крупнейших изготовителей).

Российский рынок чая оценивается в 137,5 тыс. т, из которых треть приходится на Индию, на местную продукцию из Краснодарского края — 0,2%.

Сбор урожая в Индии начинается в апреле-мае, пик сезона приходится на июнь-август. При этом уже сейчас более 90 чайных плантаций в регионе Ассам, который является главным производственным штатом Индии, сообщили о случаях заражения COVID-19 у сотрудников. Поэтому страна вводит ограничения для их допуска на эту работу.

Это происходит на фоне предшествовавшей сильной засухи, которая также создала проблемы и уже повлияла на снижение урожая этого года.

В случае дальнейшего распространения инфекции введение сдерживающих мер может привести к резкому снижению производства и повышению цены на черный чай на всех мировых чайных аукционах.

Выпадение индийского объема из мирового баланса приведет к повышению спроса на черный чай, прежде всего в Шри-Ланке, Кении, Вьетнаме и Индонезии. Российский потребитель увидит итоги возникших сложностей, скорее всего, только к сентябрю, когда до прилавков дойдет продукция с чаем нынешнего сезона.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что не ожидают резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке из-за возможного сокращения его производства в Индии. В ведомстве отметили, что поставки этой продукции могут быть замещены импортом из других стран-изготовителей.



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Не чая ли: бизнес предупредил о сокращении поставок индийской продукции в магазины