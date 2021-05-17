Власти Санкт-Петербурга увеличат число коек для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге увеличат число больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что сегодня горожан с COVID-19 и внебольничной пневмонией принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. По данным на понедельник, свободны 585 коек (11%).

С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки. С 20 мая планируется возобновить работу павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», где подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19.

«При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. С 21 мая городская больница 38 им. Н.А. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 коек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее введенные в городе эпидемиологические ограничения продлятся до конца месяца. Вице-губернатор города Олег Эргашев отметил, что снизить риски ухудшения ситуации с коронавирусом поможет массовая вакцинация.

«Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией», — заявил он.

Первую прививку от коронавируса сделали около 622 тыс. горожан, около 40% из них — петербуржцы старше 60 лет. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 519 тыс. человек.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что в садоводствах Ленинградской области планируется открыть пункты вакцинации от коронавируса. Отмечается, что данное решение было принято в связи с наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул.