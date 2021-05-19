За майские праздники военный триллер «Девятаев» собрал около 268 млн рублей. Это больше, чем в последние годы зарабатывали фильмы на военные темы, вышедшие к 9 Мая, за длинный уикенд (или уикенды). «Собибор» остановился на 167 млн, «А зори здесь тихие» — на 180 млн, у других картин еще более скромные результаты. Дело в том, что майские праздники — плохая дата для выпуска такого кино. Самые успешные военные ленты стартовали на других датах: «Сталинград» осенью, «Т-34» — в новогодние каникулы. Хотя в данном случае всё не так просто.

Первое впечатление: «Девятаев» Тимура Бекмамбетова с треском провалился. Смотрим производственный бюджет — 625 млн рублей. Чтобы его отбить в кино, нужно собрать в два раза больше, то есть 1,2 млрд. Добавляем сюда еще один бюджет, на продвижение и рекламу. Он не разглашается, но известно, что участвовали Первый канал и «Россия 1», МТС и «Газпром-медиа». «Девятаев» открывал ММКФ. 29 апреля продюсеры картины выпустили открытое письмо, где сообщали об увеличении объемов наружной и интернет-рекламы. Состоялись большие премьеры в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. Был записан клип лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню «Любимый город», которая, впрочем, не вошла в русскоязычный вариант картины. Значит, к названному выше идеальному бокс-офису нужно прибавить еще и эти затраты. Касса в 268 рублей — это в пять раз меньше требуемой суммы. При этом уже после праздников большинство сеансов отошло новинкам, шансов собрать еще сколько-нибудь денег у Бекмамбетова уже не будет. Даже если учесть, что 350 млн из вложенных в фильм средств формально не надо возвращать, потому что они выделены Фондом кино на безвозмездной основе, все равно ситуация несколько щекотливая.

На этом фоне даже то, что выручка «Девятаева» выше, чем у аналогичных картин в предыдущие майские праздники, не спасает: с таким ресурсом фильм обязан собирать сильно больше. Как назло, к концу праздников вышла в широкий прокат комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало» — и сразу обогнала «Девятаева», заняв первое место по кассе. Она уже окупилась: при бюджете в 120 млн за праздники заработала 229 млн, а сейчас эта цифра перевалила за 250 млн и пока продолжает расти.

Фонд кино, Министерство культуры, Тимур Бекмамбетов, прокатчик картины SPPR и сеть кинотеатров КАРО кейс «Девятаева» комментировать не стали. Но более пристальное знакомство со статистикой заставляет несколько изменить точку зрения на цифры «майских». Начнем с «Прабабушки». Она заняла первое место по кассе, потому что у нее во второй уикенд праздников было больше сеансов, чем у «Девятаева»: 40 тыс. против 25 тыс. Среднее количество зрителей у фильмов примерно одинаковое, а наработка «Девятаева» даже чуть выше. Фонд кино опубликовал данные соцопроса «Кинозритель» за период с 29 апреля по 5 мая, и оттуда следует, например, что 65% зрителей «Девятаева» рекомендуют его своим знакомым и только 13% — не рекомендуют. А «Прабабушку» там же рекомендуют всего 36%. Получается, «Девятаев» лучше попадал в свою целевую аудиторию и больше ей нравился, чем фильмы-конкуренты.

Правда, доля зрителей от общего числа у военного блокбастера всё же была низкая. У «Девятаева» возрастной рейтинг 12+, но только 9% зрителей младше 18 лет выбрали его. Еще меньше в сегментах 18–24 и 25–34 — 7%. Доля начинает повышаться только после 35 лет: 17% до 45 лет и 29% после предпочли именно эту картину другим. Это значит, что расчет создателей фильма не оправдался. «Девятаев» позиционировался как новое прочтение биографии Героя Советского Союза, известного старшему поколению, но существенный упор в продвижении делался все же на зрелище для молодежи. «Для съемок воздушных бокв в военном экшене «Девятаев» впервые в России использовались технологии видеоигр, с помощью которых сняли последние блокбастеры Marvel и «Звёздные войны», — сообщал пресс-релиз SPPR. — Воздушные бои в новом приключенческом фильме «Девятаев» станут самыми реалистичными в истории кино о Второй мировой войне». В создании фильма принимали участие «пилоты популярного онлайн-симулятора военной техники War Thunder, а правдоподобно передать геометрию и технические особенности полета самолетов помогли программные данные самого War Thunder».

Вероятно, именно здесь можно искать истоки относительной коммерческой неудачи фильма. «Девятаев» должен был совместить аттракционное начало «Сталинграда» и «Т-34», но остаться еще и драмой о выборе, выживании — о судьбе человека, не сдавшегося в концлагере и вырвавшегося из него.

Майские праздники оказались не слишком привлекательными для киноходящей аудитории. По данным ЕАИС, в период с 29.04 по 10.05 на всех сеансах было зарегистрировано 4,5 млн зрителей. Для сравнения, примерно столько же было в период с 18 по 23 февраля. 25–28 февраля — 3 млн. А вот в новогодние праздники, с 31.12 по 10.01 — более 11 млн. То есть в майские праздники проиграл весь кинопрокат, а не отдельный фильм. Это время, когда «взрослые» зрители уезжают на дачу, оставляя кинотеатры на откуп младшим поколениям — и, условно, марвеловским блокбастерам, которые успешно стартуют как раз в это время. Вероятно, стоит признать, что немолодые патриоты всё равно выберут в эти дни дачу, и бороться следует именно за молодого зрителя, сосредоточив все усилия на работе с ним. Например, можно было выпустить на основе того же War Thunder игру для мобильных или компьютеров про воздушные бои Девятаева, а заодно сделать так, чтобы об этом человеке вообще узнали подрастающие зрители.

Главный редактор сайта «ПрофиСинема» Нина Ромодановская считает, что главная причина неуспеха «Девятаева» состоит в самом фильме. Старшему поколению не понравилось, что с биографией летчика обошлись слишком вольно. Младшее ходит в кино, чтобы расслабиться, а лагерные реалии в сочетании с драматическими эпизодами никак не способствуют этому. В результате ни те ни другие не получили от «Девятаева» того, на что рассчитывали.

Стоит здесь учесть и давнее недовольство аудитории современными российскими военными картинами. В 2019 году ВЦИОМ провел исследование о фильмах про Великую Отечественную войну. В десятке лидеров зрительских предпочтений девять картин сняты до 1990 года, и большинство опрошенных считают, что советские картины о войне лучше современных. Последние в списке представлены только блокбастером «Т-34», туда не вошел даже «Сталинград» Федора Бондарчука, не говоря уже о «28 панфиловцах», «Собиборе», «Битве за Севастополь» или новых «Зорях». Напомним, что «Т-34» не выходил в майские праздники. Получается, что именно этот период, казалось бы, наиболее подходящий, чтобы вспомнить, какой ценой далась Победа, для кино оказывается самым рискованным и невыгодным, хотя из года в год на эти даты стоят новые тематические релизы.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев сравнивает «Девятаева» с «Т-34», продюсеры которого позиционировали его как «Форсаж» на танках». Тут тоже было что-то похожее, и всё прошло далеко не безуспешно, просто плохая дата. Это не Новый год: зрители 40+ на грядках, и вообще эти дни слабо ассоциируются с кинопросмотром. Конкуренции минимум, но зрителей нет.

Тем, кто всё же хочет выпускать ко Дню Победы такого рода кино, эксперт рекомендует заранее определять потолок сборов плюс ограниченность аудитории и рассчитывать в соответствии с этим бюджет. Если фильм стоит дорого, для него лучше выбрать другую дату. Если очень дорого, то это только Новый год. А майские праздники стоит оставить голливудским блокбастерам.

Пока же, по данным своего третьего уикенда, «Девятаев» переместился во вторую пятерку национального бокс-офиса. Его общие сборы до сих пор не достигли 300 млн.

Автор — обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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