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Стали известны подробности нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

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Жертвы нападения мужчины с ножом у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге приехали туда из Новосибирска. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, погибшие были вахтовиками. Они оставили вещи на вокзале и пошли прогуляться в сквер. Там у них произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на своих оппонентов с ножом.

О происшествии стало известно ранее в этот же день. Как указал источник «Известий» в правоохранительных структурах, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что жертвами нападения стали трое человек, распивавших спиртное вместе с ним.

После задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен сотрудниками силовых органов. Его госпитализировали, в настоящее время его оперируют.

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